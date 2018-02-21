عمار النعيمي يشارك ذوي الإعاقة في مبادرة " نمشي معاً"

الشارقة 24 – وام:

شارك سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الثلاثاء، في مبادرة "نمشي معاً" للأولمبياد الخاص، والتي أقيمت للمرة الأولى في الحديقة الرياضية بمنطقة الحميدية في إمارة عجمان.

رافق سموه، معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والشيخ راشد بن عمار النعيمي وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعادة عائشة ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سالم عبد الله الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وشخصيات وقيادات بارزة من حكومة عجمان والمئات من مختلف فئات المجتمع.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالتفاعل الكبير والمشاركة الواسعة لجميع فئات المجتمع في دعم إخوانهم من ذوي الإعاقة.