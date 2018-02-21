نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد علي خليفة هاشل المسماري

الشارقة 24 – وام:

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واجب العزاء إلى أسرة الشهيد علي خليفة هاشل المسماري، أحد جنودنا البواسل المشاركين ضمن عملية "إعادة الأمل" مع قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن، والذي استشهد خلال أدائه لواجبه الوطني.

وأعرب معاليه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقه العويد في الفجيرة، عن صادق تعازيه لأسرة الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.