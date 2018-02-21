"الهلال" يطمئن على أطفال المكلا المصابين بالسرطان

الشارقة 24 - وام:

بادر فريق من الهلال الأحمر الإماراتي بمدينة المكلا زيارة الأطفال المصابين بمرض السرطان، ومتابعة تلقيهم العلاج في مركز حضرموت للأورام التابع لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان "أمل" الموجود ضمن مجمع هيئة مستشفى ابن سيناء العام.

واطمأن أعضاء الفريق على صحة الأطفال وقدموا لهم الألعاب والهدايا وبادلوهم أطراف الحديث، في محاولة منهم للتخفيف من معاناتهم.

وقال عبد العزيز الجابري ممثل فريق الهلال الأحمر في محافظة حضرموت: "إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحاول التخفيف من معاناة الشعب اليمني في المناطق المحررة عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم، كذلك تحاول النظر بعين الإنسانية ومد يد العون لمرضى السرطان خصوصاً الأطفال منهم".

معرباً عن إعجابه بروح التكافل والتراحم بين فئات وشرائح المجتمع بحضرموت والتي جعلت منها نموذجاً رائعاً لتجاوز ويلات الحرب الدائرة التي أشعلتها ميليشيات الحوثي.