البواردي يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد علي خليفة هاشل المسماري

الشارقة 24 – وام:

قدم معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، واجب العزاء والمواساة في الشهيد الرقيب علي خليفة هاشل المسماري، الذي استشهد خلال أدائه الواجب الوطني ضمن قواتنا المسلحة المشاركة في "إعادة الأمل" للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.

ورافق معاليه، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة العويد في إمارة الفجيرة، عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

وعبر معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.