منصور بن زايد يشهد توقيع مذكرة بين "مدارس الإمارات" و"اتحاد المواي تاي"

الشارقة 24 – وام:





شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الإثنين، في قصر الرئاسة توقيع مذكرة تعاون بين "مدارس الإمارات الوطنية" و"اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ" تهدف إلى نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، وخلق بيئة رياضية محفزة على الإبداع والعطاء، وتعزيز روح المنافسة الرياضية بين طلبة مدارس الإمارات الوطنية.

حضر مراسم توقيع المذكرة معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة "مدارس الإمارات الوطنية، وسعادة عبد الله سعيد النيادي رئيس "اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ"، وسعادة الدكتور عبد الله المغربي رئيس اللجنة التنفيذية للمدارس، والدكتور "كينيث فيدرا" مدير عام المدارس ومحمد خليفة الهاملي نائب مدير عام المدارس للشؤون الإدارية وطارق هزيم المهيري المدير التنفيذي للاتحاد.. وعدد من المسؤولين في الجانبين.