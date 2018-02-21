حمدان بن زايد يطلق مبادرة زايد الإنسانية العالمية للطاقة المتجددة

الشارقة 24 – وام:

بمباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة زايد الإنسانية العالمية للطاقة المتجددة "الحياة" ضمن مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في "عام زايد".

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن المبادرة تأتي ضمن جهود دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمواجهة تحديات التغير المناخي والتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال توفير الطاقة النظيفة والمتجددة.