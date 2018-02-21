رئيس الدولة يمنح سفير البحرين وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

الشارقة 24 – وام:

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، والذي يعد أرفع وسام يمنح للسفراء.

ويأتي منح السفير الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير الوسام، خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي الثلاثاء.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.. مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الأخوية، بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في المجالات كافة.