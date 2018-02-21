حمدان بن زايد يوجه "الهلال" بزيادة مخصصات الرعاية الصحية محلياً

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حرص الهيئة على تبني المبادرات والأفكار الخلاقة التي تعزز جانب المساعدات المحلية، وتوسع مظلة المستفيدين من المواطنين خاصة في مجال الرعاية الصحية.

وقال سموه، إن توجه الهيئة في هذا الصدد يأتي منسجماً مع أهداف القيادة الرشيدة في "عام زايد" ويساند جهودها في توفير الحياة الكريمة والرفاهية لشعبها والمحافظة على مستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها الدولة له في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بقصر النخيل الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر للعام الحالي 2018، بحضور سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء المجلس وسعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة.

ووجه سموه الإدارة التنفيذية لهيئة الهلال الأحمر، بزيادة مخصصات برامج الرعاية الصحية في ميزانية العام الجاري على الساحة المحلية، باعتبارها من الأولويات لمساعدة الأسر المتعففة وأصحاب الدخل المحدود.