الهاملي: 71 مواطناً يوقعون عقوداً للعمل في أيام التوظيف بدبي

الشارقة 24 - وام:

قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إن 71 مواطناً ومواطنة وقعوا عقود عمل، وإن 859 حصلوا على عروض عمل وموافقات مبدئية، للعمل في قطاعات الطيران والنقل والتطوير العقاري والاتصالات والتكنولوجيا، وذلك من بين ألف و623 باحثاً عن العمل، حضروا ثلاثة أيام مفتوحة للتوظيف، نظمتها الوزارة في دبي خلال الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة تنظيم الاتصالات وتيكوم، وبمشاركة 80 شركة عرضت 707 فرص وظيفية، وذلك في ضمن المنهجية الجديدة التي تبنها الوزارة للتعامل مع ملف التوطين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقده معاليه يوم الثلاثاء، في ديوان الوزارة في دبي، بحضور سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومالك آل مالك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، ومحمد جنيد من هيئة الأوراق المالية والسلع، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وأوضح معاليه أن نحو 693 من الباحثين عن العمل الذين شاركوا في أيام التوظيف، لم يجتازوا المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم، وبالتالي تم رفض قبولهم حيث تعمل الوزارة حالياً، بالتعاون مع الشركات على تحديد أسباب الرفض لتحليلها، وتوفير أسرع الحلول لمعالجتها، تمهيداً لتأهيلهم عبر إشراكهم في برامج الإرشاد المهني والتدريب، وفقاً للحاجة بما يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية مستقبلاً، سيما أنه سيتم توفير فرص أخرى لهم.

من جانبه، قال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة الطيران المدني إن ملف التوطين يشهد تقدماً ملموساً على أرض الواقع، بفضل ما أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين من مبادرات فاعلة في هذا المجال.

بدوره، ذكر مالك آل مالك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيكوم" أن قطاع الاتصالات يضم أكبر تجمع للشركات العاملة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا في الشرق الأوسط، وأوضح أن قطاع الاتصالات يمكنه المشاركة بقوة في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين.