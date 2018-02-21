حاكم الفجيرة وولي عهده يهنئان زايد بن حمدان بعودته للوطن

الشارقة 24 – وام:

هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بمناسبة عودته إلى أرض الوطن متوشحاً رداء العافية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه الثلاثاء، لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بابو ظبي .

وعبر صاحب السمو حاكم الفجيرة عن سعادته بعودة الشيخ زايد ورفاقه البواسل، بعد أن منّ الله تعالى عليهم بالشفاء، مؤكداً أن الشيخ زايد بن حمدان لبى نداء واجب الوطن وكان في مقدمة الصفوف الأمامية مع إخوانه.

وعبر سموه عن اعتزازه وفخره بالمواقف المشرفة والجليلة لأبناء الوطن وهم يسطرون منجزات عظيمة ومفاخر خالدة من التضحية والفداء، في سبيل أداء أمانة الذود عن حمى الوطن الغالي والدفاع عن حياضه المقدسة الطاهرة.