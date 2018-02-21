محمد بن زايد يزور أحمد سلطان الجابر

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء الثلاثاء، سعادة أحمد بن سلطان الجابر وذلك بمنزله في مدينة خليفة "أ" بأبوظبي بحضور شقيقه سعادة عيسى الجابر وأنجاله معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة وسعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعبد الرحمن أحمد الجابر .

ورحب أحمد بن سلطان الجابر بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعرب عن سعادته وشكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة من سموه.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع أحمد الجابر وأفراد أسرته بما يعكس عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، والحرص المتبادل على التواصل الاجتماعي.