حامد وخالد بن زايد يُعزيان أسرة الشهيد المسماري

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإعاقة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن علي خليفة هاشل المسماري، الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما، يوم الثلاثاء، مجلس العزاء في منطقة العويد بالفجيرة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الشهيد البطل، داعيين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.