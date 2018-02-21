سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون الشرطي والأمني مع بريطانيا

الشارقة 24 – وام:

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن، وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود.

وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، في هذه المجالات.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، والعميد الدكتور إبراهيم الجلاف من وزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة، إلى جانب سعادة سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

كما حضر من جانب وزارة الداخلية البريطانية، ريتشارد كلارك مدير علاقات دولية، وريتشارد رالي مدير مكافحة الجريمة المنظمة، وأوليفر هيدسون السكرتير الخاص بوزيرة الداخلية، ولويس بلاكلوك من قسم العلاقات الدولية، وهيلين أنجوين من قسم مكافحة الجريمة المنظمة.