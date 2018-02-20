حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في الشهيد علي المسماري

حمدان بن محمد خلال تقديم واجب العزاء في شهيد الوطن علي المسماري

الشارقة 24 – وام:



قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد الرقيب البطل علي خليفة هاشل المسماري، الذي لاقى وجه ربه شهيداً خلال أدائه واجبه الوطني والقومي ضمن قواتنا المسلحة الباسلة العاملة في اليمن الشقيق في إطارالتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، لإعادة الأمل والشرعية والحق إلى أصحابه وترسيخ العدالة والاستقرار على أرض اليمن.



فقد قام سموه بعد ظهر الثلاثاء بزيارة مجلس عزاء الشهيد في منطقة الحويلات في إمارة الفجيرة، حيث أعرب لوالد وأشقاء وذوي المغفور له عن عظيم اعتزازه والقيادة الرشيدة بشباب الوطن في جميع ميادين البذل والعطاء والبناء والتضحية من أجل إعلاء شأن دولتنا الغالية وحماية مصالحها الوطنية العليا وتعزيز الأمن والعدل والسلام في المنطقة.



وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة الشهيد علي المسماري مبتهلاً إلى الخالق تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ووالديه وزملاءه في القوات المسلحة البطلة جميل الصبر وحسن العزاء - رحم الله شهداء الوطن الأبرار، إنا لله وإنا إليه راجعون.