محمد بن راشد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء لاتفيا

الشارقة 24 – وام:



تسلم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، من رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بشأن تأكيد مشاركة لاتفيا في معرض إكسبو 2020 دبي.



جاء ذلك خلال استقبال سموه، سعادة أسترا كورميه سفيرة جمهورية لاتفيا لدى الدولة في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.



وتمنى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان للسفيرة التوفيق والنجاح في مهام عملها، لتعزيز وتقوية أواصر الصداقة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا على مختلف المستويات.