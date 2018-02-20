محمد بن راشد يأمر بإطلاق اسم "زايد بن حمدان" على شارع المدينة الأكاديمية

الشارقة 24 – وام:



أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإطلاق اسم الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان على شارع المدينة الأكاديمية، وذلك تقديراً لما قدمه من تضحيات ومواقف مشرفة في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته.



ويعد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان محوراً رئيسياً موازياً لشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات ويمتد من تقاطعه مع شارع جبل علي لهباب إلى تقاطعه مع شارع عمان بطول 50 كيلومتراً منها 25 كيلومتراً مفتوحاً، أما الحركة المرورية فيما سيتم افتتاح الجزء المتبقي بسعة 4 مسارات في كل اتجاه بنهاية شهر مارس المقبل.



وتتراوح الطاقة الاستيعابية للمحور بين 12 إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين وهو من المحاور الاستراتيجية المهمة ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق في إمارة دبي إذ يخدم العديد من المناطق الحيوية ومنها المدينة الأكاديمية ومناطق المطورين مثل واحة دبي للسيلكون والمرابع العربية وصولاً لمنطقة معرض إكسبو 2020.



يضم المحور 7 تقاطعات رئيسية مع كل من شارع رأس الخور وشارع لطيفة بنت حمدان وشارع حصة وشارع اليلايس وشارع القدرة وجبل على لهباب وطريق العين بالإضافة إلى 10 تقاطعات فرعية.