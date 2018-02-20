السفارة البريطانية تحتفي بـ "عام زايد"

الشارقة 24 – وام:



احتفت السفارة البريطانية، الثلاثاء، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بـ "عام زايد" حيث تم غرس "شجرة زايد"، في حديقة منزل السفير البريطاني في أبوظبي.



وكان في استقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك لدى وصوله فيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة وطاقم عمل السفارة ومجموعة من أعضاء الجالية البريطانية المقيمة بالدولة.



وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمة ترحيبية " الشجرة التي زرعناها اليوم والتي ستضرب بجذورها في أعماق السفارة البريطانية في عاصمتنا أبوظبي كانت لتسعد مؤسس دولتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي كان الأشد حرصاً على البيئة وقاد حملة كبيرة على التصحر، ومازالت رؤاه وقيمه مصدر إلهام لقيادتنا ولنا لتصبح الإمارات أكثر اخضراراً بمرور كل عام".



من جانبه أعرب سعادة السفير البريطاني عن شكره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على قبوله الدعوة لمشاركة السفارة بعام زايد عبر مجموعة من الفعاليات التي بدأت اليوم بغرس شجرة تخلد ذكرى الشيخ زايد في حديقة السفارة البريطانية في أبوظبي..وقال " الشيخ زايد رحمه الله كان محباً للزراعة وحريصاً على البيئة ونحن فخورون وسعداء بالعلاقات المتينة التي جمعت المملكة المتحدة بالشيخ زايد والتي بدأت قبل اتحاد الإمارات و استمرت وانتعشت بعد قيام الاتحاد عام 1971".