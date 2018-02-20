حنيف القاسم: الإمارات تكرس ريادتها العالمية في العطاء الإنساني

الشارقة 24 – وام:



أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن التقرير الصادر عن مؤسسة خليفة الانسانية والذي يتضمن وصول مساعداتها إلى 90 دولة في مختلف أنحاء العالم يكرس ريادة الإمارات الدولية في الأعمال الخيرية والإنسانية.



وأضاف القاسم أن الرؤية الحضارية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمتابعة المباشرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤن الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية ساهمت في تحديث الأداء وتطوير مفاهيم الأعمال الخيرية لخدمة المجتمعات، دون الاعتماد فقط على تقديم المساعدات الحياتية والمعيشية، مما يشكل نقلة نوعية في العمل العام والخيري ويعزز إعداد الدول والمجتمعات المستفيدة ويدعم جهود الشعوب في العمل والانتاج لتنشأة أجيال جديدة مواكبة لعصرها وقادرة على الاضافة لتلك المشروعات.



وثمن القاسم حرص القيادة الرشيدة على دعم الابداع والابتكار في طرح الأفكار الهادفة إلى تحقيق التميز في كافة الأعمال وخاصة الإنسانية وتهيئة المناخ المناسب والجاذب، لتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في الأعمال التطوعية والخيرية والتواصل مع الشعوب ودعم التكامل بين الأجيال في هذا الشأن.