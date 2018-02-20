قائد عام شرطة الفجيرة يعزي أسرة شهيد الوطن علي المسماري

الشارقة 24:

قدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن الرقيب علي خليفة هاشل المسماري، بمنطقة الغرفة بالفجيرة، الذي استشهد خلال أدائه الواجب الوطني في عملية "إعادة الأمل"، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وعبر قائد عام شرطة الفجيرة، عن حزنه ومواساته لأسرة الشهيد، الذي قدم روحه في سبيل عمل الخير، ومد يد العون للمحتاجين، سائلاً العلي القدير، أن يتغمد شهيد العمل الإنساني بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق اللواء الكعبي، كل من العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام شرطة الفجيرة، والعميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سعيد محمد أحمد الحلو نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعميد أحمد حمدان الزيودي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية والعميد الدكتور أحمد الخزيمي ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والعديد من الضباط.