عمر العلماء يزور مركزي "بانوراما" و"ثمامة" التابعين لـ "أدنوك"

الشارقة 24 – وام:

تفقد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مركز الذكاء الاصطناعي "بانوراما" ومركز "ثمامة" لدراسة المكامن البترولية التابعين لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، للتعرف على آلية توظيف الشركة لتقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من أصولها وعملياتها ومواردها.

واستمع معالي عمر بن سلطان العلماء إلى شرح حول التحول الرقمي الذي تشهده المجموعة والتقدم الذي تحرزه في استخدام التقنيات الرقمية وتطبيقات التعلم الآلي والشبكات العصبية والبيانات التنبؤية، لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والربحية في كافة مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز.

وبهذه المناسبة قال معالي عمر بن سلطان العلماء إن دولة الإمارات تهدف إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي وتوظيف التطبيقات العملية لهذه التكنولوجيا بما يعود بالنفع والفائدة على كافة القطاعات في الدولة.

وأضاف تعكس ريادة أدنوك الإقليمية من خلال تركيزها على تبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات التنبؤية كيفية الاستفادة من هاتين التقنيتين في خلق قيمة مستدامة بعيدة المدى بما يضمن مواصلة اضطلاع أدنوك بدور محوري في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني لعقود مقبلة.