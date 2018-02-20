حمدان بن محمد يشهد جانباً من منتدى السياحة الصحية

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي جانباً من منتدى السياحة الصحية، الذي تنظمه هيئة الصحة في دبي في مدينة جميرا على مدى يومين، وذلك بمشاركة 500 خبير ومتخصص في قطاعات الصحة والسياحة والسفر والترويج والذي يقام تحت رعاية سموه.

وشهد سموه وإلى جانبه معالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة في دبي وسعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وسعادة عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي في دبي وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عرضاً مرئياً حول مقومات وعناصر نجاح الاستثمار في قطاع السياحة الصحية والمعايير العالمية التي يجب توافرها لقيام وتنشيط مثل هذه الصناعة السياحية المهمة التي باتت تشكل رافداً حيوياً من روافد الدخل الوطني ودعم الاقتصاد لكثير من البلدان المتقدمة في ميدان الصحة والطبابة والمستشفيات الحديثة، والذي قدمه البرفسور تيم ويلسون من شركة الاستشارات المتخصصة في المجال الصحي "PWC" وعمل طبيباً على مدى خمسة وعشرين عاماً ويعمل حالياً في وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.