حاكم الفجيرة وولي عهده يقدمان واجب العزاء لأسرة الشهيد علي المسماري

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن علي خليفة هاشل المسماري الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعرب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة العويد بالفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي وسعادة ‏محمد سعيد الضنحاني ‏مدير الديوان الأميري في الفجيرة وسعادة ‏سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.