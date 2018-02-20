رئيس الأركان يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن علي المسماري

الشارقة 24 – وام:

قدم معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واجب العزاء والمواساة إلى أسره وذوي الشهيد الرقيب علي خليفة هاشل المسماري الذي استشهد خلال أدائه الواجب الوطني، ضمن قواتنا المسلحة المشاركة في "إعادة الأمل" للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.

ورافق معاليه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وعبر رئيس أركان القوات المسلحة خلال زيارته مجلس العزاء في الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.