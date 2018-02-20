نهيان بن زايد: "طواف أبوظبي" حدث عالمي تلتقي فيه الرياضة بالحضارة

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن إمارة أبوظبي ستكون على الموعد من جديد مع حدث عالمي تفخر به الإمارات والمنطقة بأكملها.

وقال سموه إن النسخة الرابعة لطواف أبوظبي التي تنطلق، الأربعاء، جاءت لتجسد وترسخ استدامة أهدافنا وخططنا وبرامجنا الطموحة التي نتطلع إليها بثقة كبيرة لدفع عجلة التنمية والنماء بما تسهم برفعة الوطن وإعلاء رايته عالمياً وتأكيد رسالته السامية وانفتاحه بسلام على جميع شعوب العالم لتغدو أرض الإمارات ملتقى الثقافات والتعايش في وطن التسامح والسعادة.

وأضاف سموه أن "طواف أبوظبي" يقام للعام الرابع على التوالي ضمن استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي والرؤية التي تبناها المجلس، لترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة بما يتوافق مع استراتيجية حكومة أبوظبي 2030 ويمثل أيضاً امتداداً مهماً للمسيرة التنموية المباركة التي تقود سفينتها قيادة حكيمة تؤمن بدور الإنسان وتعمل من أجله باعتباره مفتاح الحياة ومحور النجاح بمقدرته الكبيرة على صنع الفارق نحو استشراف المستقبل وكسب التحديات.