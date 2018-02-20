ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء بوفاة علي ماجد المطروشي

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي واجب العزاء في وفاة المغفور له اللواء المتقاعد علي ماجد المطروشي قائد عام شرطة عجمان وعضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، في مجلس عزاء المغفور له، في منطقة الجرف ظهر الثلاثاء.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية وعدد من المسؤولين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه وأشقائه وعائلة المطروشي، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.