وزارة الخارجية تطلق برنامج "مسافر" لتوفير التأمين الصحي للمواطنين في الخارج

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"، برنامج "مسافر" الخاص بالحالات الصحية الطارئة التي قد يتعرض لها المواطنين خارج الدولة والذي يعتبر الأول من نوعه على الصعيدين المحلي والدولي.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لترجمة رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز سلامة ورفاهية مواطني الدولة، وانطلاقاً من تطبيق رؤية الإمارات 2021، التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.

وتم تصميم البرنامج ليقدم لمواطني الدولة تغطية صحية واسعة وشاملة حول العالم تصل إلى 500,000 درهم للشخص في العام بنظام الدفع المباشر، أي أنه سيتم سداد تكاليف العلاج مباشرة من قبل "مسافر" وذلك بعكس بعض البرامج المماثلة الأخرى التي تلزم المؤمن عليه بدفع التكاليف كلها قبل تعويضه في وقت لاحق.