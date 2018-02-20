حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين سعيد القرقاوي مديراً لأكاديمية دبي للمستقبل

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل قراراً بتعيين سعيد محمد القرقاوي مديراً لأكاديمية دبي للمستقبل التابعة للمؤسسة، تجسيداً لتوجهات سموه لتعزيز مسيرة إمارة دبي في مجال استشراف وصناعة المستقبل ورفدها بالكفاءات الوطنية الشابة المتخصصة.

ويعد سعيد القرقاوي من الكفاءات الوطنية الشابة المتخصصة في علوم المستقبل، وهو خريج جامعة "إيسترن متشيغان" الأميركية، عمل مديراً لبرنامج المريخ 2117، وهو عضو في الفريق الاستراتيجي لمشروع مسبار الأمل، كما عمل باحثاً في مركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى عمله ضمن فريق إعداد استراتيجية المريخ 2117.

وأشرف سعيد محمد القرقاوي على منتدى استيطان الفضاء، ويقدم برامج علمية وهو كاتب تنشر له مقالات علمية في صحف ودوريات إقليمية وعالمية.

جدير بالذكر أن مؤسسة دبي للمستقبل أعلنت إطلاق أكاديمية دبي للمستقبل في ديسمبر 2016، استكمالاً لمسيرة تحقيق مستهدفات أجندة دبي المستقبل، وفي إطار جهودها لبناء القدرات وإعداد المؤسسات وترسيخ ثقافة استشراف المستقبل في كافة جوانب العمل الحكومي، وتعمل الأكاديمية على توفير برنامج تعليمي وتدريبي متكامل تم تصميمه بالتعاون مع نخبة المؤسسات الأكاديمية العالمية، لتوفير الفرصة للمهتمين في الإمارات والمنطقة لاستشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز قدراتهم على اتخاذ القرارات وتخطيط الاستراتيجيات ورسم السيناريوهات.