"الدفاع" و"تطوير البنية التحتية" توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة الدفاع مع وزارة تطوير البنية التحتية مذكرة تفاهم بشأن تفعيل وتطوير سبل التعاون المشترك.

وقع المذكرة بمقر وزارة الدفاع في أبوظبي، صباح الثلاثاء، ممثلاً لوزارة الدفاع سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل الوزارة بينما وقعها عن وزارة تطوير البنية التحتية سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة.

وتهدف المذكرة إلى تأسيس علاقة شراكة وتعاون دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة وتعزيز فرص التقدم وتتيح الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لكل طرف بما يساهم في تكامل رؤى وخطط تطوير وبناء القدرات الوطنية.

حضر توقيع المذكرة عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والمسؤولين في وزارة تطوير البنية التحتية.