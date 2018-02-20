حمدان بن راشد يوجه "آل مكتوم الخيرية" بزيادة دعم المشاريع الإنسانية في الأردن

الشارقة 24 – وام:

وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية بزيادة الدعم للمشاريع الخيرية والإنسانية في الأردن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تسهم في تشغيل الشباب والشابات، إضافة إلى كافة المبادرات التي تصب في هذا الإطار من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

صرح بذلك سعادة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، وقال إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهيئة بدعم المشاريع المشغلة للشباب في الأردن تنطلق من حكم العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين واستجابة لطلب دولة فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني خلال لقاء سموه الأسبوع الماضي.

وأوضح أن عمل الهيئة في الأردن سيتوسع، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة تنظر في المبادرات والمشاريع الصغيرة التي يحتاجها الأردن ودراستها لإقرار تنفيذها حسب الأولوية والحاجة.

وكان دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني قد ثمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المستمرة للهيئة بدعم المشاريع والمبادرات المشغلة للشباب في الأردن وتقديم العون والمساعدة للجميع، وقال إن العمل الذي تقوم به هيئة آل مكتوم الخيرية وما تقدمه من دعم لم يكن ليتحقق لولا توجيهات سموه صاحب الأيادي البيضاء ودعمه المتواصل للهيئة، مؤكداً أن توجيهات سموه هي دائماً محل تقدير.