بحث التطورات الإقليمية والدولية

تواصل أعمال ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج

  • الثلاثاء 20, فبراير 2018 في 12:19 ص
  • معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية متحدثاً خلال ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية
    معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية متحدثاً خلال ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية
بحثت جلسات الملتقى الثاني عشر الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي، للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، سلسلة من التطورات والأحداث الدولية والإقليمية، ورصد تأثيراتها المختلفة.

الشارقة 24 – وام:

تواصلت الإثنين في أبوظبي، أعمال الملتقى الثاني عشر الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي، للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج .

وشهدت جلسات الملتقى مشاركة عدد من كبار المسؤولين والوزراء والذين بحثوا سلسلة من التطورات والأحداث الدولية والإقليمية، ورصد تأثيراتها المختلفة، إضافة إلى عدد من القضايا والفرص والتحديات التي تتعلق بسياسات الدولة وتوجهاتها المختلفة في شتى القطاعات.

وتحدث في جلسات الملتقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، الذي ركز على استراتيجية الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية إعداد الكوادر الوطنية بما يتناسب مع احتياجات المستقبل.