هيئة الأعمال الخيرية تطلق حملة الشتاء في فلسطين

الشارقة 24 – وام:



أطلقت هيئة الأعمال الخيرية حملة الشتاء في فلسطين، لتشمل معظم الأراضي الفلسطينية، ومنها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.. وذلك في إطار فعاليات "عام زايد".



وأوضح سعادة خالد عبد الوهاب الخاجة المدير التنفيذي للهيئة، أن إطلاق الحملة يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي تضم برامج متنوعة تواكب "عام زايد".. حيث استحوذت القضايا الإنسانية والخيرية مكانة متقدمة في فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" داخل وخارج الإمارات، وكانت من الثوابت التي تشكل مبادئه التي ارتكزت على إيمان صادق ونبيل لقيم الخير والعطاء.. مضيفاً أن الراحل الكبير كان ذا قلب عامر بالعطاء للجميع، ولم تقف مواقفه الإنسانية أمام الحدود بل امتدت إلى بقاع الأرض كافة.