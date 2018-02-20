"حملة الشيخة فاطمة" تدشن العيادت المتنقلة والمستشفى الميداني بالسودان

الشارقة 24 – وام:



دشنت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية، المرحلة التجريبية التشغيلية للعيادات المتنقلة والمستشفى الميداني للمرأة والطفل في السودان، في مبادرة هي الأولى من نوعها لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرضى في القرى السودانية، بإشراف نخبة من الأطباء الإماراتيين والسودانين المتطوعين في برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع " تحت شعار كلنا أمنا فاطمة".



ويأتي تنفيذ هذه الحملة بمبادرة إنسانية مشتركة من مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام، ومؤسسة سند الخيرية في نموذج مميز للشراكة في المجالات الإنسانية انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن يكون عام 2018 عام زايد الخير، وتعزيزاً لدور الإمارات ورسالتها الإنسانية للتخفيف من معاناة المرضى.