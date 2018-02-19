حمدان بن راشد يعتمد 60 مليون درهم لإنشاء مبنى مركز البرشاء المجتمعي

الشارقة 24 – وام:



صادق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس بلدية دبي، على إنشاء مبنى مركز البرشاء المجتمعي في منطقة البرشاء الثانية على مساحة 5500 متر، وبمساحة بناء 14500 متر مربع، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 60 مليون درهم.



وقال سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، إن المشروع الذي اعتمده سموه يأتي في إطار جهود حكومة دبي لتأمين المنشآت الخدمية الأساسية للدوائر الحكومية، وتوفير خدمات ذات كفاءة عالية للمناطق السكنية، ومن منطلق التعاون المشترك بين بلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع.



وأضاف لوتاه، إن المشروع يتكون من مبنى سرداب وأرضي وطابقين، وتم اختيار موقعه ليكون في المنطقة الخدمية المخصصة بالقرب من سكن المواطنين في منطقة البرشاء ومحيطها ويتكون المبنى من طابق سرداب مواقف سيارات يسع لـ 108 سيارات، و طابق أرضي يحوي المدخل الرئيس و كاونتر استقبال و مجلساً و صالة متعدد الأغراض يمكن تقسيمها إلى خمس قاعات صغيرة، إلى جانب مسرح لـ 100شخص وصالة عرض ومصليات رجال وسيدات ومدخل منفصل للخدمات مع جميع المرافق الخدمية المطلوبة، في حين يحوي الطابق الأول فصولاً لتعليم الهوايات مثل الرسم والأعمال اليدوية والحرفية وفصولاً لتعلم الطبخ والموسيقى ومكتبة وفصولاً منفصلة بملحقاتها خاصة بالأطفال لتعلم الرسم والقراءة والكمبيوتر، فيما يحوي الطابق الثاني صالة رياضية مع ملحقاتها الخدمية وحمام سباحة للرجال و آخر للسيدات، وصالتي جمنازيوم منفصلتين و صالة ألعاب الكترونية و كافتيريا و مكاتب إدارية للموظفين.



جدير بالذكر أن بلدية دبي بدأت التنفيذ الفعلي للمشروع ومن المتوقع الانتهاء منه منتصف عام 2019.