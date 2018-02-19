محمد بن زايد: سياستنا الخارجية المتوازنة أكسبتنا ثقة العالم

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر البحر الإثنين، المشاركين في الملتقى الثاني عشر الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفراء الدولة في الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الدولة في المنظمات والهيئات الدولية.



ورحب سموه، في بداية اللقاء، بالسفراء.. معرباً عن أمنياته لهم بالتوفيق والنجاح.. وتطلعاته إلى مواصلة جهودهم المقدرة في تقديم صورة الإمارات المشرقة، ومكانتها العالية في مختلف المحافل الدولية.



وقال سموه، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن "سفراءنا وجميع ممثلي الدولة في الخارج هم جزء مهم في قصة نجاح الإمارات.. فهم بمثابة حلقة وصل بين الإمارات ودول العالم.. وبقدراتهم وفكرهم النير نستطيع تحقيق التأثير المطلوب في بناء أواصر متينة من العلاقات بين شعبنا وشعوب العالم".



وذكر سموه أن "الإمارات كسبت ثقة العالم وحققت سمعة دولية طيبة بفضل سياساتها الخارجية المتوازنة وانفتاحها على الجميع.. واتخاذ نهج زايد منطلقاً لبناء علاقات وثيقة راسخة.. وأنتم اليوم واجهة الدولة وخير من يمثلها.. وما تبذلونه من جهود محل تقدير.. ننشد من خلالكم مزيداً من العمل والحراك الدبلوماسي الذي ينمي ويوثق علاقاتنا ليس على الصعيد السياسي فحسب، بل على الصعد الأخرى كافة، بما يعزز موقع الدولة وريادتها وتطلعها إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في شتى القطاعات".