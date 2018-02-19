محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان زايد بن حمدان بسلامة الوصول

الشارقة 24 – وام:



هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بمناسبة عودته إلى أرض الوطن سالماً.



جاء ذلك خلال استقبالهما في مجلس قصر البحر بأبوظبي، الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ورفاقه المصابين في ميدان الشرف والواجب.



وعبر سموهما عن سعادتهما بعودة الشيخ زايد ورفاقه البواسل، بعد أن من الله عليهم بالشفاء.



كما عبرا عن اعتزازهما وفخرهما بالمواقف المشرفة والجليلة لأبناء الوطن، وهم يسطرون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة والإقدام تلبية لنداء وطنهم.



كما تلقى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ورفاقه المصابون، التهنئة من الحضور بالعودة إلى أرض الوطن سالمين.



حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.