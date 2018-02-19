القبيسي: زايد بن حمدان بطل من أبطال قواتنا المسلحة

الشارقة 24 – وام:



أعربت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، عن فخرها واعتزازها بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته.



وقالت معاليها، إن بهجة الامارات قيادة وشعبا بعودة بطل من أبطال قواتنا المسلحة أدخل الفرحة إلى الوطن وشعبه الذي غمرته غبطة كبرى فور انتشار النبأ السعيد فعمت البهجة ربوع الوطن واكتسبت المشاعر درجات مضاعفة من الفخر والاعتزاز بوطن لا فوارق بين أبنائه وجميعهم يتسابقون لتلبية النداء فداء للإمارات ومواقفها وتاريخها المشرف الذي يصنعه أشرف الرجال فالجميع "أبناء زايد" فرسان بمواقفهم ونبلهم وإقدامهم.. جيل الوطن.. فخره.. عنوان مواقفه.. رمز شجاعته.. حملة مشاعل نوره.. عماد البسالة.. وذراعه الضاربة في ساحات الشرف وميادين الواجب.



وأضافت " كلنا فداء لوطننا وقيادتنا وأن البيت متوحد صفا ًواحدا للذود عن وطننا الحبيب وحمايته من أي حاقد أو متربص.. وإن شيوخنا وأبناء الشعب يشكلون صفاً واحداً في مواجهة العدا والذود عن الوطن والتضحية بأرواحهم فداء للوطن، داعية المولى عز وجل أن يحفظ الإمارات في قلوب الجميع تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".