منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "مبادلة للاستثمار"

منصور بن زايد مترئساً اجتماع مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار

الشارقة 24 – وام:



ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة " شركة مبادلة للاستثمار"، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الشركة وذلك بقصر الرئاسة في أبوظبي.



واعتمد المجلس خلال الاجتماع الاستراتيجية الاستثمارية للشركة في السنوات الخمس القادمة. وأقر خطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام الحالي 2018. واستعرض عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.



حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، وسعادة محمود إبراهيم المحمود، وسعادة عبد الحميد محمد سعيد.



جدير بالذكر أن "شركة مبادلة للاستثمار"، تأسست بموجب قانون صدر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، كشركة مساهمة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتؤول لها ملكية أسهم حكومة أبوظبي في كل من شركة المبادلة للتنمية "مبادلة"، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" بحيث تصبح الشركتان مملوكتين بالكامل من قبل شركة مبادلة الاستثمار.