"زايد للإسكان" يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية الإحسان الخيرية

الشارقة 24:



شهد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان وسمو الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية توقيع اتفاقية تعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وجمعية الإحسان الخيرية، بهدف النهوض بالمسؤولية المجتمعية وتحقيق الاستقرار السكني للأسر المحتاجة داخل الدولة.



وقال معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: "حرصنا على أن تكون مبادراتنا الإنسانية والخيرية مستدامة، وضمن إطار عمل شامل لدعم مبادرات "عام زايد" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتابعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، والتي تؤكد استمرار نهج المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أرسى مبادئ العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة، فباتت جميع المؤسسات في الدولة تسير على نهج العطاء وعمل الخير".



وأضاف النعيمي: "أن البرنامج حريص على تفهم احتياجات الناس وأن دوره في تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين لا ينتهي بعد حصول المستفيد على الدعم السكني، وإنما يمتد لأبعاد إنسانية واجتماعية وخيرية تهدف إلى خدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه وأنه من واجبنا دعم المبادرات الفاعلة لخلق مجتمع متماسك وتعزيز قيم التلاحم المجتمعي بين كافة مكونات المجتمع في دولة الإمارات".



وأشاد رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان بدور جمعية الإحسان كشريك في المسؤولية المجتمعية والحرص على تقديم خدمات إنسانية ومجتمعية تُسهم في خلق بيئة اجتماعية مستقرة، بهدف تأمين جودة حياة عالية ومستدامة تحقق أهداف الوطن وتطلعات المواطنين وتدعم استقرار الأسرة المواطنة.



من جانبه قال الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية: إننا نعتز بتوقيع اتفاقية تعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، التي تعتبر باكورة الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية مع انطلاق "عام زايد"، حرصاً من الطرفين لإيجاد أطر تعاون وشراكة مؤسسية تحقق أهدافهما الاستراتيجية من خلال النهوض بالمسؤولية المجتمعية في المجالات المتعلقة بالمشاريع الخيرية التي لها الأثر الإيجابي، ويساهم في تحقيق المصالح والأهداف المنشودة في خدمة المجتمع وبما يحقق الرؤية المشتركة للطرفين.



وأضاف الرئيس التنفيذي للإحسان الخيرية: تتميز شراكتنا مع "زايد للإسكان" بأنها ترتكز على مبادئ إنسانية، وبصمة مؤثرة على الصعيد الاجتماعي، وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: "إن السكن سكينة وطمأنينة وحياة كريمة، فلن تتوقف الدولة عن دعم مواطنيها وتوفير الحياة الأفضل والأسعد لهم".