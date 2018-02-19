برعاية محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات "يومكس" و"سيمتكس" 2018 الأحد

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" 2018 والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2018"، يوم 25 فبراير الجاري وعلى مدار 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ومن المتوقع أن يشهد المعرضان اللذان ينظمان من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة إقبالاً دولياً قياسياً من قبل كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض اليوم بحضور العميد الركن طيار راشد محمد الشامسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين والمؤتمر المصاحب لهما، وعلي اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذكية " أداسي"، الشريك الاستراتيجي للمعرضين وسعيد بن خادم المنصوري، المدير التنفيذي لآيدكس، والرائد طيار سعيد محمد اليماحي، المتحدث الرسمي باسم المعرضين.