حمدان بن محمد يزور معرض غلفود 2018 للأغذية والضيافة

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الإثنين، معرض "غلفود 2018" أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الأغذية والضيافة على مستوى العالم، والذي تستمر فعالياته لغاية 22 من الشهر الجاري، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد تفقد سموه خلال الجولة الميدانية التي رافقه فيها سعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، قاعات وردهات المعرض الذي يغطي قرابة مليون قدم مربع من مساحة مركز دبي التجاري العالمي، وتشارك فيه أكثر من 5 آلاف شركة منها 120 جناحاً وطنياً، وأربع دول جديدة.

وتعرف سمو ولي عهد دبي خلال جولته في المعرض الذي شهد انطلاقته الأولى قبل ثلاثة عقود في العام 1987، على أحدث ما توصل إليه قطاع صناعة وإنتاج الأغذية والضيافة من ابتكارات على مستوى العالم، والذي يشارك فيه هذا العام أكثر من 1300 شركة جديدة.