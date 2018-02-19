ولي عهد الفجيرة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد علي المسماري

الشارقة 24 – وام:

أدى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ظهر الإثنين، في جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن علي خليفة هاشل المسماري الذي قدم روحه فداء لوطنه ضمن القوات المشاركة في عملية "إعادة الأمل" للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل في اليمن.

وأدى الصلاة إلى جانب سمو ولي عهد الفجيرة، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي وسعادة سيف سلطان السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة وعدد من المسؤولين وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.