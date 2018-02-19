ولي عهد عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان علي ماجد المطروشي

الشارقة 24 – وام:

أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان عقب صلاة الظهر، الإثنين، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له اللواء المتقاعد علي ماجد المطروشي قائد عام شرطة عجمان وعضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، الذي وافته المنية السبت.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ سعيد بن راشد النعيمي ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل في عجمان وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وعدد من ضباط الشرطة ورؤساء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين وجموع غفيرة من أبناء إمارة عجمان والمقيمين.

وشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مقبرة الجرف.

وقدم سمو ولي عهد عجمان والشيوخ والمعزون واجب العزاء والمواساة لذوي الفقيد داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.