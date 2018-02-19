"فكر 16" يناقش تحوّلات المنطقة العربية ومستقبلها

الشارقة 24:

تحت رعـاية صـاحب السمـوّ الشيـخ محمّـد بـن راشـد آل مكتـوم نـائب رئيـس الدولـة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تعقد مؤسّسة الفكر العربي مؤتمرها السنوي الـ 16 "فكر"، تحت عنوان "تداعيات الفوضى وتحدّيات صناعة الاستقرار"، وذلك خلال الفترة بين 10 - 12 أبريل المقبل في دبي بفندق غراند حياة.



وتهدف المؤسّسة من خلال مؤتمرها إلى توفير فرصة استراتيجيّة للمشاركين، من أجل التحاور والتبادل العميق للأفكار والخبرات، في محاولة للتصدّي للتحدّيات الراهنة التي تواجه الوطن العربي، وكذلك لبحث السياسات البنّاءة اللازمة لإيجاد الحلول ورسم خطّة عمل مستقبليّة، تُسهم في بناء الاستقرار في دُوله ومجتمعاته.



ويشكّل المؤتمر منصّة تجمع مسؤولين رفيعي المستوى، وقادة فاعلين من القطاعين العامّ والخاصّ، ومفكّرين، وصنّاع قرار، واستراتيجيّين، وممثّلين عن منظّمات المجتمع المدنيّ، ونخبة من كبار رجال الثقافة والفكر والإعلام والخبراء والشباب. وتنعقدُ خلال المؤتمر جلسات عامّة وجلسات متخصّصة متزامنة، وسيتمّ تكريم الفائزين بـ "جائزة الإبداع العربيّ" و"جائزة مسيرة عطاء" خلال حفل عشاء خاصّ في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر.

ومن المقرّر أن تُعقد أربع جلسات عامّة حول "دور القوى الدوليّة"، و"دور المنظّمات الإقليمية والدولية"، و"سُبُل صناعة الاستقرار"، و"أنشطة البحث العلميّ والتطوير التكنولوجيّ والابتكار في الدول العربيّة، وإسهامها في التنمية الشاملة والمستدامة وصناعة الاستقرار".



كما ستُعقد 7 جلسات متخصّصة متزامنة تتعلّق بـ "الفقر والتفاوت والبطالة"، و"اختلال آليّات العمل السياسيّ"، و"التدخّلات الخارجيّة"، و"التطرّف والإرهاب"، و"الإعلام"، و"الميديا الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعيّ"، و"التربية والتعليم والثقافة".



ويُختتم المؤتمر بجلسة حول "الإنسان العربيّ الجديد شرطٌ وضمانةٌ للاستقرار المُستدام".