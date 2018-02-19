الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع كوستاريكا وصربيا في مجالات العمل

الشارقة 24:

التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين فرنسيسكو ج.شاكون سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وميلوش بيرشيتش القائم بأعمال سفارة جمهورية صربيا لدى الدولة، كل على حدة.

وتم خلال اللقاءين اللذين عقدا، الإثنين، في ديوان الوزارة في أبوظبي بحث علاقات التعاون بين الإمارات وكل من كوستاريكا وصربيا في مجالات العمل.



كما تم تأكيد الحرص على تطوير آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم المصالح المتبادلة.



حضر اللقاءين الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية.