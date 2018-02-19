"دفاع مدني عجمان" ينفذ حملة تفتيشية مفاجئة في المناطق الصناعية بالإمارة

الشارقة 24 – وام:

قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على مساكن العمال والمستودعات في إحدى المناطق الصناعية بالإمارة، الأحد، وذلك للتأكد من استيفائها اشتراطات الوقاية والسلامة.

وأفاد المقدم فيصل محمد الشيبة، نائب مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بالإدارة بأن الحملة كشفت عن وجود ملاحظات في تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة في بعض المستودعات، منها مستودع يضم أكثر من 100 أسطوانة غاز، تم تخزينها بطريقة تشكل خطراً، وتعتبر مخالفة للقوانين، مشيراً إلى أن مثل هذه الأسطوانات يجب أن يتم تخزينها في أماكن مناسبة للتهوية، وبعيدة عن تجمعات سكن العمال.

وأكد الشيبة أنه تم إعطاء مالك المستودع مهلة بحسب المدة المتبعة، لتنفيذ اشتراطات الوقاية والسلامة المطلوبة منه، وفي حال لم يقم بتنفيذ الاشتراطات خلال الفترة المحددة، سيقوم مفتشو الوقاية والسلامة بحملة تفتيش ثانية على نفس المستودع وإنذاره، وفي حال ضبطه في المرة الثالثة، تتم مخالفته بحسب اللائحة القانونية.

وناشد الشيبة أصحاب الوحدات السكنية والمستودعات ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة الوقائية، وإجراء الصيانة اللازمة لمعدات الحريق وأجهزة الإنذار، وعدم استغلال مخارج الطوارئ لتخزين بعض المواد والمخلفات والبضائع فيها.