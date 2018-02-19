شرطة أبوظبي والداخلية الكورية تبحثان التعاون في التدريب

الشارقة 24 – وام:

استعرض العميد ثاني بطي الشامسي، مدير إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، مع السيد شون شونجون، ضابط الارتباط في السفارة الكورية لدى الدولة، سبل التعاون المشترك مع وزارة الداخلية الكورية في مجالات التدريب.

وأثنى العميد الشامسي خلال اللقاء على التعاون المشترك بين الجهتين للارتقاء بالعملية التدريبية، كما أشاد بالتطورات الكبيرة التي حققتها الشرطة الكورية في تطبيق أفضل الممارسات المتقدمة لتطوير التدريب بمجالات العمل الشرطي والأمني.

ومن المقرر أن يقوم وفد من الشرطة الكورية بزيارة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي الشهر الجاري، بحسب الاتفاق بين الجهتين للتباحث حول التمارين المشتركة.