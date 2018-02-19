سفارة الدولة بالخرطوم تنفذ مشروع كسوة الأيتام والأرامل وطلاب المدارس

الشارقة 24 – وام:

نفذت سفارة الدولة في الخرطوم ضمن مبادرات عام زايد 2018 مشروع الكسوة للأطفال والأيتام والأرامل وأطفال المدارس في السودان بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي.

وتغطي المبادرة كسوة 6000 من الأرامل والأيتام وطلاب المدارس في مناطق متفرقة من ولاية الخرطوم، شملت شرق النيل ومنطقة حطاب وريفي الجيلي بالخرطوم بحري ومناطق أمبدة بام درمان ومنطقة حي النصر جنوب الخرطوم.

وقال رحمة فاضل الشامسي المستشار بالبعثة في السودان إن الإمارات وتماشياً مع أهداف ومعايير التنمية المستدامة ووفقاً لنهجها في المساهمة في رفع المعاناة والحد من الفقر في المجتمعات العربية والإسلامية تقدم مبادرات عام زايد 2018، والتي ستتواصل بإذن الله في العديد من المجالات.

وأبدى عدد من المستفيدين عن عميق شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي الذي ظل دائماً يقف مع الأيتام في السودان وبكافة اشكال الدعم مادياً، داعين للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ــ الذي أرسى دعائم الخير في الإمارات وقدم العديد من المبادرات في السودان.