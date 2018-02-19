سفارة الدولة تشارك في مهرجان التعدد الثقافي السنوي في كانبرا لعام 2018

الشارقة 24 – وام:

شاركت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بأستراليا في مهرجان التعدد الثقافي السنوي والذي أقيم في العاصمة الأسترالية كانبرا في يوم السبت 17 فبراير.

شهدت خيمة الإمارات بالمهرجان إقبالاً جماهيرياً متميزاً، وعبر الزوار عن إعجابهم وسعادتهم بزيارة خيمة الإمارات التي اشتملت على الأزياء التقليدية والمعروضات الفلكلورية، إضافة إلى المطبوعات التثقيفية والمشروبات المحلية من القهوة والكرك والتمور والأنشطة التراثية التي تعكس غنى وتنوع تاريخ الإمارات.

يذكر أن أكثر من 280 ألف زائر شهدوا مهرجان التعدد الثقافي السنوي لهذا العام والذي يأتي في نسخته الـ 22 عاماً منذ انطلاقه في العام 1996 تحت إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الثقافية بالعاصمة الأسترالية كانبرا.