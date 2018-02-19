وصول جثمان الشهيد علي خليفة المسماري إلى مطار البطين بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:

وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد الرقيب علي خليفة هاشل المسماري على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثمان، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت، أمس الأحد، الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أداء واجبه الوطني في اليمن، في إطار مشاركة قواتنا المسلحة في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.