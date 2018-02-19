حمدان بن راشد يفتتح "جلفود 2018"

حمدان بن راشد خلال جولته في معرض "جلفود 2018"

الشارقة 24 – وام:



افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الأحد، فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لـ "جلفود 2018" أحد أكبر المعارض التجارية السنوية المتخصصة بالأغذية والمأكولات في العالم، والذي تمتد فعالياته لخمسة أيام في مركز دبي التجاري العالمي والمتوقع أن يستقطب أكثر من 90 ألف زائر من المتخصصين في القطاع و120 جناحاً.



وأثناء تجوله في أرجاء المعرض استعرض سموه أحدث الابتكارات والتقنيات الكفيلة بإعادة تعريف المشهد الخاص بقطاع الأغذية، بينما يتطلع أبرز اللاعبين في القطاع نحو تلبية الطلب المتزايد للسكان الأصغر سناً.